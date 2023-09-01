لبنان: وزير الخارجيّة الإيرانيّ يبحث مع نصر الله تطوّرات المنطقة

التقى عبد اللهيان بنصر الله، وجرى التباحث بين الطرفين في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق بيان.

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك وفق بيان لـ"حزب الله"، غداة وصول الوزير الإيراني إلى لبنان، أمس الخميس، قادما من سورية في زيارة تستمر يومين.

وأفاد البيان بأن "نصر الله التقى عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني".

وجرى التباحث بين الطرفين في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق البيان.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى حول اللقاء، لكن عبد اللهيان قال أمس الخميس، لدى وصوله بيروت، إنه "سيحث مختلف الأطراف في لبنان على التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية".

ومن جراء خلافات بين القوى السياسية، يعاني لبنان فراغا رئاسيا منذ أن انتهت ولاية ميشال عون الرئاسية بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والخميس، قال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي بمطار بيروت، إنهم "سمعوا تصريحات إيجابية من المسؤولين السعوديين بشأن دعم لبنان، مشددا على أن بلاده مستمرة في دعمها القوي لبيروت".

يذكر أن عبد اللهيان زار السعودية في 17 آب/ أغسطس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 آذار/ مارس الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

وعرفت العلاقة بين السعودية و"حزب الله" منحى متوترا وصل إلى حد القطيعة مع بدء الأزمة السورية وما تلاها من تطورات في اليمن.