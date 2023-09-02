كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

يأتي ذلك بعد يومين على انتهاء مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول تعرف باسم "درع الحرية" وتثير دومًا غضب بيونغ يانغ

أطلقت كوريا الشمالية، فجر السبت، عددًا من صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

يأتي ذلك بعد يومين على انتهاء مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دومًا غضب بيونغ يانغ.

ونقلت "أ ف ب" عن بيان لهيئة الأركان المشتركة أن "عددًا غير محدد من صواريخ كروز أطلق حوالي الساعة 04,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأوضحت "عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت، قبل ثلاثة أيام، صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردًا على المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعلن العام الماضي أن وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجعة فيه"، داعيًا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.