أوكرانيا تصد هجوما بالمسيرات الروسية على موانئ أوديسا

نقلت رويترز عن سلطات القرم الموالية لروسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة، بعد توقف قصير في وقت مبكر اليوم الأحد.

أعلن قائد عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد، أن قوات بلاده اخترقت خط الدفاع الروسي الأول في مقاطعة زاباروجيا، وصدت هجوما بالمسيرات الروسية على موانئ أوديسا.

أعلنت قيادة منطقة الجنوب الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صباح اليوم الأحد، 22 مسيرة روسية من نوع "شاهد 131 و136" إيرانية الصنع، من مجموع 25 مسيرة شنت هجوما استهدف المنطقة الجنوبية في مقاطعة أوديسا.

وقال متحدث باسم قيادة الجنوب أن الهجوم استهدف البنية التحتية لموانئ المقاطعة، بينها تلك التي تقع على نهر الدانوب وتستخدم لتصدير الحبوب، مشيرا إلى أن الهجوم استمر 3 ساعات ونصف الساعة وأسفر عن إصابة شخصين.

وعقب انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب منتصف تموز/ يوليو الماضي، شنت روسيا هجمات عدة على موانئ تصدير الحبوب بجنوب أوكرانيا، وتقول موسكو إنها تتضرب أهدافا عسكرية هناك.

وأعلن متحدث باسم قوات دنيبرو في الجيش الروسي أن القوات الروسية تمكنت من صد 4 هجمات أوكرانية بمناطق سكنية في المقاطعة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجيش الأوكراني يواصل هجماته باستخدام المروحيات والطائرات في اتجاه مليتوبول من محاور عدة.

وتؤكد كييف أن قواتها تحرز تقدما في زاباروجيا، وكذلك في محيط مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك، لكنها تقر في المقابل بتقدم القوات الروسية في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الليلة الماضية، هجوما أوكرانيا بثلاثة زوارق مسيرة استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ونقلت رويترز عن سلطات القرم الموالية لروسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة، بعد توقف قصير في وقت مبكر اليوم الأحد.