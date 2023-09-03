السفير الإيراني: سأتوجه إلى السعودية الثلاثاء لبدء مهامي رسميًا

اعتبر السفير الجديد أن "المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي، وقد بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية وعلى صعيد العالم الإسلامي، سيترك آثارا إيجابية بامتياز".

كشف السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، مساء اليوم، الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض، الثلاثاء المقبل، بهدف بدء مهامه رسميًا.

وقال عنايتي، خلال تصريح لوكالة "إرنا" المحلية إنه "سأتوجه إلى الرياض الثلاثاء المقبل لبدء مهامي رسميًا"، فيما تفيد المعلومات الواردة بأن السفير السعودي في إيران سيصل البلاد في غضون الفترة الزمنية ذاتها.

وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال السفير الجديد: "أعتقد أنها تطورت شكليا بنحو إيجابي".

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن "المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي، وقد بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية وعلى صعيد العالم الإسلامي، سيترك آثارا إيجابية بامتياز".

واختتم عنايتي حديثه قائلاً إن "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الاجنبي في المنطقة".

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".