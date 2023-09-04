الرئيس الصيني لن يلتقي بايدن في قمة مجموعة العشرين بالهند

أعلن الرئيس الصيني غيابه عن قمة مجموعة العشرين في الهند بعدما كان من المزمع أن يلتقيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، على هامش القمة.

أعلنت الصين الإثنين عدم نية الرئيس، شي جينبينغ، المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة بالهند في 9 و10 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يحضرها رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إنه "بناء على دعوة من حكومة جمهورية الهند، سيحضر رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ القمة الـ18 لمجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي بالهند في 9 و10 أيلول/ سبتمبر".

وتستضيف الهند الاجتماع بمشاركة العديد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن أبرز رؤساء الدول المتغيّبين عن القمة إلى جانب رئيس الصين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في 28 آب/ أغسطس الماضي، على أن ينوب عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وسيحضر المسؤول الصيني القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في إندونيسيا، التي تبدأ الثلاثاء، حيث يُتوقع أن يتوجه الجمعة إلى نيودلهي قادما من جاكرتا.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن الخارجية الصينية قولها، إن بكين "تتطلع إلى أن تتوصل القمة إلى توافق بشأن معالجة التحديات في الاقتصاد والتنمية ونقل الثقة إلى العالم الخارجي وتعزيز الرخاء والنمو المشترك".

وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم بأكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، و75% من التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أبدى الأحد خيبة أمله من غياب نظيره الصيني عن القمة، مؤكّدا أنّه "سيظلّ قادرا على رؤيته"، من دون الخوض في تفاصيل.

وحضر شي جينبينغ كل قمم مجموعة العشرين منذ توليه الحكم في الصين، باستثناء قمة روما 2021 حين شارك عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وتشهد العلاقات بين الصين والهند توترا منذ اشتباك حدودي في حزيران/يونيو 2020 أدى إلى مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة عسكريين على الأقل لدى الجانب الصيني.

والشهر الماضي، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ لقاء نادرا بين زعيمي البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة دول بريكس (الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب إفريقيا) للاقتصادات الناشئة في جنوب إفريقيا.