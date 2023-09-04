روسيا تدمر 4 زوارق أوكرانية بالبحر الأسود وتسقط مسيرتين بالقرم

أعلنت موسكو أنها أسقطت صباح اليوم الإثنين، مسيرة أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، إضافة إلى مسيرة ثانية في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

أعلنت السلطات الروسية صباح اليوم الإثنين، أنها دمرت في البحر الأسود أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيّون، كما أعلنت إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم وفي منطقة كورسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمر" ليل الأحد-الإثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز ويلارد سي فورس، أميركية الصنع، تحمل مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتجه" نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم.

وأعلنت موسكو أنها أسقطت صباح اليوم الإثنين، مسيرة أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، إضافة إلى مسيرة ثانية في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

والإثنين حوالي الساعة الوحدة فجرا "دمرت مركبتان جويتان أوكرانيّتان بلا طيار، الأولى في الجو فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، والثانية فوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيار على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.

وبدأت كييف هجوما مضادا في بداية حزيران/يونيو لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، معلنة مرارا عزمها على استعادة القرم.

وسبق أن أعلنت روسيا أنها دمرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانية، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش، والذي كان قد استُهدف سابقا خلال الصيف.

في منطقة كورسك، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت، أن "طائرتين بلا طيار أوكرانيتين استهدفتا مدينة كورتشاتوف، ما ألحق أضرارا بمبنى إداري وآخر سكني.