طلبات اللجوء إلى أوروبا ارتفعت 28% بالنصف الأول من 2023

حسب البيانات الصادرة عن وكالة الهجرة، تم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين كانون الثاني/يناير، وحزيران/يونيو، على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية".

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنروج وسويسرا في النصف الأول من العام 2023، ارتفعت بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وحسب البيانات الصادرة عن وكالة الهجرة، تم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين كانون الثاني/يناير، وحزيران/يونيو، على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية".

ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون، طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44 % من الطلبات.

يشار إلى أن طلبات اللجوء في النصف الأول من العام 2023، هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1,3 مليون طلب في 2015 و1,2 مليونا في 2016، بينما في 2022 بلغ العدد 994945.

وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا 17% وفرنسا 16%.

وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط لبت هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34% في 2022.

وأتى الرد إيجابيا على حوالي 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.

من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم من آلية حماية موقتة في الاتحاد الأوروبي.