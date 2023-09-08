أوكرانيا تتسلم دبابات "ليوبارد 1" وتنتقد تباطؤ المساعدات الغربية

كرر زيلينسكي الجمعة أنه إذا سلم الغربيون ذخائر بعيدة المدى في شكل أسرع، تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإن الجيش الأوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو، فيما أعلن الجيش الدانماركي عن تسليم أوكرانيا 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف "إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد"، واستنكر "عمليات تزداد تعقيدا وبطئا، سواء إن في ما يتعلق بالعقوبات أو بإمدادات الاسلحة" الغربية.

وأضاف "الحرب تشهد تباطؤا، نقر بهذا الواقع".

وتابع "حين يسألنا شركاء: ما هي المرحلة المقبلة للهجوم المضاد؟ فإن ردي يكون أن مراحلنا اليوم هي على الأرجح أكثر سرعة من رزم العقوبات الجديدة" على روسيا.

وتشكو أوكرانيا بانتظام من بطء الإجراءات الرادعة الهادفة إلى كبح المجهود الحربي الروسي.

وكرر زيلينسكي الجمعة أنه إذا سلم الغربيون ذخائر بعيدة المدى في شكل أسرع، تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإن الجيش الأوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

وقال إن "سلاحا محددا له تأثير محدد. كلما كان قويا وبعيد المدى كانت وتيرة الهجوم المضاد أكثر سرعة".

ولم يسلم الغربيون كييف هذا النوع من الذخائر سوى في شكل محدود، خشية أن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية، علما أنها سبق أن نفت ذلك.

وفي السياق نفسه، تشكو أوكرانيا منذ أشهر من بطء المفاوضات حول تسليم مقاتلات إف-16، في حين أنها لا تملك سوى أسطول جوي وصغير ومتقادم يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وبعد أشهر من التردد، قررت الدول الأوروبية تسليم كييف عشرات من هذه المقاتلات، لكن وصولها إلى ساحة المعركة سيستغرق أشهرا إضافية في انتظار تدريب طواقم الطيارين عليها.

وفي السياق، أعلن الجيش الدانماركي عن وصول الدبابات العشر الأولى من طراز "ليوبارد 1" التي تعهدت كل من الدانمارك وألمانيا وهولندا في شباط/ فبراير بإرسالها إلى أوكرانيا، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقا.

ويأتي ذلك بعدما وعدت الدول الأوروبية الثلاث بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية.

وقال الجيش الدانماركي في بيان "أُرسلت الدبابات العشر الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق"، مضيفًا أنه "أُرسلت عشر دبابات أخرى من المصنع".

ولفت الجيش إلى أن العسكريين الدانماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات.

وقال قائد الجيش الدانماركي، غانر أربيه نيلسن "لا شكّ لدي في أن ذلك سيساعد في المعركة المستمرة"؛ حسبما أورد البيان.