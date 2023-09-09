البرازيل: 46 مفقودًا جراء الإعصار المدمّر

يعيش نحو 9,5 ملايين من أصل 203 ملايين من سكان البرازيل في مناطق معرضة لفيضانات وانزلاقات تربة.

(أثناء عاصفة رعدية في فالينسا، ريو دي جانيرو، البرازيل/ gettyimages)

أعلنت السلطات البرازيلية أنّ عدد المفقودين من جرّاء الإعصار المدمّر الذي اجتاح جنوب البلاد، مطلع الأسبوع، وخلّف 41 قتيلاً على الأقلّ، ارتفع من 25 إلى 46 مفقودًا.

وقالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البلاد، الجمعة، إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل.

وأجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على ترك منازلهم. وبلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقًا لآخر التقديرات.

وأدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدنًا عدة. وقالت السلطات إنّ 85 بلدية تضرّرت من جرّاء الإعصار.

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة يرجح خبراء أن تكون متّصلة بالتغيّر المناخي.

كما ويزيد غياب التنظيم المدني من آثار الكوارث المناخية، إذ يعيش العديد من السكان الفقراء في مساكن غير آمنة على سفوح التلال. وقضى ما لا يقل عن 65 شخصا في شباط/فبراير الماضي في فيضانات وانزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار طوفانية في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد.

ويعيش نحو 9,5 ملايين من أصل 203 ملايين من سكان البرازيل في مناطق معرضة لفيضانات وانزلاقات تربة.