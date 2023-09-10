الفيضانات في اليونان تودي بحياة 14 شخصًا

أعلنت فرق الإغاثة العثور على جثّة امرأة تبلغ 88 عامًا ونجلها البالغ 65 عامًا قرب مدينة كارديتسا حيث تتواصل عمليّات البحث والإنقاذ من دون توقّف

ارتفعت حصيلة الفيضانات الّتي ضربت منطقة ثيساليا وسط اليونان إلى 14 قتيلًا، وفق ما أفادت فرق الإطفاء الأحد مع تواصل العثور على جثث إضافيّة.

وأعلنت فرق الإغاثة العثور على جثّة امرأة تبلغ 88 عامًا ونجلها البالغ 65 عامًا قرب مدينة كارديتسا حيث تتواصل عمليّات البحث والإنقاذ من دون توقّف.

وأفاد عناصر الإطفاء في بيان أنّ "ما مجموعه 4250 شخصًا تمّ إنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بين الساعة السابعة صباح الثلاثاء (04,00 ت غ) الخامس من أيلول/سبتمبر، والسابعة صباح الأحد العاشر من أيلول/سبتمبر".

ووفق فرق الدفاع المدنيّ، لا يزال خمسة أشخاص في عدّاد المفقودين.

في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثّل مشكلة بعدما دمّرت محطّات الضخّ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة. وذكرت وزارة الصحّة اليونانيّة بأنّ "المياه غير صالحة للشرب" وأصدرت توصيات للمواطنين.

وضربت العاصفة الّتي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنّها "ظاهرة نادرة من حيث كمّيّة المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصًا عاصمتها مدينة فولوس الساحليّة وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وتأتي هذه الأحوال الجوّيّة السيّئة عقب حرائق مدمّرة هذا الصيف في اليونان خلّفت 26 قتيلًا على الأقلّ.

ومع ارتفاع حرارة الأرض، تزداد كمّيّة البخار في الغلاف الجوّيّ (حوالي 7 في المئة لكلّ درجة إضافيّة) ما يزيد احتمال هطول أمطار غزيرة تؤدّي إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسّع الحضريّ، إلى فيضانات.

وفي تركيّا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسبّبت الأمطار الغزيرة في الأيّام الأخيرة بمصرع 12 شخصًا.