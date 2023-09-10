هجوم بمسيرات على كييف وأوكرانيا تستهدف الصناعات الروسية

قال رئيس إدارة شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، على تليغرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية مسيرة، واحدة في الشمال الغربي واثنتين إلى الغرب من شبه الجزيرة.

الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية على كييف (أ.ب)

أعلنت السلطات الأوكرانية أن مسيرات روسية عدة هاجمت كييف فجر اليوم الأحد، من دون أن تتحدث عن سقوط ضحايا، فيما أكدت أوكرانيا أن ضرباتها التي تطول الأراضي الروسية تستهدف بالدرجة الأولى الصناعات العسكرية.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 25 مسيرة روسية من أصل 32 مسيرة كانت تستهدف كييف، متحدثة عن تسجيل إصابة واحدة جراء سقوط حطام.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف على حسابها في تلغرام "دخلت طائرات بلا طيار العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة. وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من عشرين طائرة بلا طيار معادية".

ووفقا للمصدر نفسه، تضررت شقة وسيارات بسبب سقوط حطام. وأصيب شخص واحد لكن حياته ليست في خطر، حسبما كتبت السلطات على تلغرام.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، سيرغي بوبكو، إن حطام مسيرات أسقطها الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مناطق سفياتوشينسكي وبوديلسكي وشيفتشينكيفسكي.

ولم تذكر السلطات الأوكرانية على الفور، ما إذا كانت كل المسيرات قد أسقِطت أو ما إذا كان أي منها قد استهدف المدينة مباشرة.

وذكر بوبكو على تلغرام أن حطاما سقط على مبنى سكني في شيفتشينكيفسكي بوسط كييف، ولم يتسبب في وقوع إصابات، لكنه أدى إلى اندلاع حريق أخمده مالكو المبنى.

في منطقة سفياتوشينسكي غربي العاصمة، تسبب حطام في نشوب حريق في سوفكي بارك، إحدى أشهر الحدائق العامة في المدينة، حسبما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام.

في بوديلسكيي بوسط كييف، سقط حطام على مساحة مفتوحة، وعلى أثر ذلك عالج أطباء شخصا عانى نوبة "إجهاد حاد"، حسب كليتشكو.

ووفقا لرئيس البلدية، سقط أيضا حطام مشتعل على طريق في منطقة سولوميانسكي.

في المقابل، قال رئيس إدارة شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، على تليغرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية مسيّرة؛ واحدة في الشمال الغربي واثنتين إلى الغرب من شبه الجزيرة.

وعلى نحو منفصل، قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن وزارة الدفاع في البلاد أبلغت الصحافيين بأن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة حاول ضرب أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

بدورها، أكدت أوكرانيا، على لسان رئيس استخباراتها العسكرية الجنرال كيريلو بودانوف، أن ضرباتها التي تطول الأراضي الروسية تستهدف بالدرجة الأولى الصناعات العسكرية.

وقال بودانوف، خلال مشاركته في مؤتمر بكييف، إن من بين الأهداف مصنعا لرقاقات إلكترونية تدخل في صناعة صواريخ "إسكندر" التي استخدمتها روسيا بكثافة لقصف الأراضي الأوكرانية.

وطلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، من الدول الغربية تزويد بلاده "بمزيد من الأسلحة الثقيلة" لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قواته لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا.