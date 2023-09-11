تمهيدا لتبادل سجناء: واشنطن تقر الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة

أعفت واشنطن البنوك الدولية من العقوبات وأقرت تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، وذلك تمهيدا لتبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

أقرت واشنطن إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر دون خوف من العقوبات الأميركية.

يأتي ذلك في تمهيد لإدارة بايدن للإفراج عن 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، إذ وفي إطار الاتفاق وافقت واشنطن على إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين لديها.

ووقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونغرس بالقرار حتى الإثنين.

ومن المرجح أن يثير الإعفاء انتقادات للرئيس الأميركي، جو بايدن، من الجمهوريين وغيرهم بأن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني في وقت تشكل فيه طهران تهديدا متزايدا للقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.

ويعني الإعفاء أن إجراءات البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعارض مع العقوبات الأميركية في تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق إن بلاده متفائلة حيال تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن "في المستقبل القريب".

وأضاف المتحدث الإيراني أن أصول طهران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة.

لكن كنعاني قال إن المسألتين ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض.