بوتين: تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلّا "إلى إطالة أمد النزاع"

قال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "سيرسلون مقاتلات ‘إف-16‘. هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "سيرسلون مقاتلات ‘إف-16‘. هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".

وشدّد على أنه "متأكّد" من أن تسليم الولايات المتحدة للذخائر العنقودية من شأنه أيضًا أن "يطيل" النزاع. وأضاف "هناك شيء آخر مقلق: لم يعد هناك حدود".

وأوضح "من زمن ليس ببعيد، كانت الإدارة الأميركية تعتبر استخدام الذخائر العنقودية جريمة حرب. قالت ذلك علنًا".

في تموز/يوليو 2023، أرسلت واشنطن، التي لم تصدّق على اتفاقية 2008 لحظر إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية ولم توقّعها، إلى كييف هذه الأسلحة، ما أثار حفيظة موسكو.

والذخائر العنقودية هي أسلحة مثيرة للجدل إذ تثير مخاوف من مخاطر طويلة الأمد على المدنيّين.

ولفت تقرير نشرته الأمم المتحدة في الخامس من أيلول/سبتمبر إلى أن أوكرانيا سجّلت أكثر من 900 قتيل وجريح في العام 2022 جراء انفجار ذخائر عنقودية معظمهما خلال هجمات روسية.