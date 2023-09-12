بوتين يعتبر قضايا ترامب الجنائيّة "اضطهادًا بدوافع سياسيّة" من قِبل بايدن

قال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "في ما يتعلّق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي".

اجتماع بوتين بترامب في قمة مجموعة العشرين، عام 2017 (Getty Images)

عَدَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب، ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ولطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودية بترامب، عن الرئيس الأميركي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "في ما يتعلّق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي".

وأضاف: "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه".

وتابع: "وهذا يظهر مَن الذين نحاربهم (...) كما كان يُقال في الحقبة السوفييتية: ’الوجه الوحشي للإمبريالية الأميركية’".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها، مذ شنّ بوتين الحرب على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

واليوم الثلاثاء، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر بموقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا، بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيسًا" للولايات المتحدة في العام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأميركيين.

وقال الرئيس الروسي إن "السلطات الحالية تدير المجتمع الأميركي بروح معادية للروس".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعبًا جدًا".