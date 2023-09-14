تركيا: توقيف 17 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

حدّدت السلطات الأمنية بموجب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الولاية، المشتبه بهم وعناوينهم، بعد أن تبين انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

أوقفت السلطات الأمنية التركية، 17 مشتبها به في عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بولاية بورصة، شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية حددت بموجب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الولاية، المشتبه بهم وعناوينهم، بعد أن تبين انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفّذت القوات الأمنية عملية متزامنة على عناوين المشتبه بهم، أوقفت خلالها 17 منهم.

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات جارية مع الموقوفين في مديرية الأمن و الدرك بالولاية.