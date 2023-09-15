الجيش الأوكرانيّ يؤكّد "تحرير" بلدة أندرييفكا قرب باخموت

قالت قيادة الأركان الأوكرانية، إن "قوات الدفاع حققت نجاحا جزئيا في منطقة كليشتشييفكا خلال عمليات هجومية. وخلال هجومها حررت أندرييفكا في منطقة دونيتسك".

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية في إحاطتها اليومية عبر "فيسبوك"، إن "قوات الدفاع حققت نجاحا جزئيا في منطقة كليشتشييفكا خلال عمليات هجومية. وخلال هجومها حررت أندرييفكا في منطقة دونيتسك، وكبدت العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد".

وتدور معركة باخموت وهي الأطول والأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022، قبل أكثر من سنة. وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في أيار/ مايو، بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ويشن الجيش الأوكراني منذ مطلع حزيران/ يونيو هجوما مضادا، بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها لكنه يواجه خطوطا دفاعية قوية مؤلفة من خنادق وحقول ألغام وافخاخ مضادة للدروع.

وسمح هذا الهجوم حتى الآن باستعادة حفنة من البلدات فقط إلا أن العمليات الأوكرانية تكثفت في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما على الجبهة الجنوبية مع استعادة بلدة روبتيني على الطريق المؤدي إلى توكماك التي تشكل نقطة إستراتيجية للقوات الروسية.