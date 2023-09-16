إيران تندد بالعقوبات الغربية الجديدة.. "استعراضات منافقة"

أتت هذه الإجراءات تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق آخذة عليها انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المعمول بها في إيران.

من مظاهرة احتجاجية على مقتل مهسا أميني في إسطنبول (Getty images)

نددت طهران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية على مسؤولين ووسائل إعلام في إيران تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني واعتبرتها "استعراضات منافقة".

وفرضت الولايات المتحدة بالتنسيق خصوصا مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الجمعة، عقوبات على 25 إيرانيا وثلاث وسائل إعلامية و"شركة إيرانية ضالعة في الرقابة عبر الإنترنت" على ارتباط بقمع التظاهرات على ما أفادت السلطات الأميركية.

وأتت هذه الإجراءات تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق آخذة عليها انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المعمول بها في إيران.

وتعليقا على هذه العقوبات، ندد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بهذه "التصريحات التدخلية" وبهذه "الاستعراضات العبثية والمنافقة" من جانب الدول الغربية.

وأضاف "للأسف بعض الأطراف الذين فشلوا على صعيد حقوق الإنسان والنساء، يصدرون تصريحات سياسية لا قيمة لها ويستمرون بفرض عقوبات غير فعالة".

وتطال العقوبات الجديدة عناصر في الأجهزة الأمنية الإيرانية وفي الحرس الثوري فضلا عن محطة "برس تي في" العامة باللغة الانكليزية ووكالتي "تسنيم" و"فارس" للأنباء.

وأضاف كنعاني "على القادة الأوروبيين أن يقتنعوا في أقرب وقت ممكن بأن مواصلة هذه التصرفات غير البناءة لا تصب أبدا في مصلحتهم".

وقتل المئات بينهم عشرات من عناصر القوى الأمنية خلال تظاهرات أعقبت وفاة مهسا اميني وتصفها السلطات بأنها "أعمال شغب" أتت بدفع من الدول الغربية.

والجمعة، نددت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بالعقوبات الدولية المفروضة في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حتى بعد انقضاء المهلة المحددة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، معتبرة أن هذا الإجراء "غير قانوني".