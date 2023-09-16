اجتماع للناتو في أوسلو على مستوى رؤساء أركان

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: "الجيش الأوكراني يحرز تقدمًا على الأرض كل يوم، بينما تتراجع روسيا"، على حد وصفه.​​​​​​​

انطلق، السبت، اجتماع رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة النرويجية أوسلو.

وبحسب ما نقلته "الأناضول" سيتم خلال الاجتماع "تقييم الخطط المعدة لتعزيز قدرات الدفاع والردع للناتو، وملف الدعم لأوكرانيا".

وفي افتتاح الاجتماع، قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، إن خطط الناتو الإقليمية للدفاع والردع وخطط الدفاع الوطني متشابكة في العديد من المجالات.

وأفاد باور أنهم سيناقشون في اجتماع اليوم قابلية تنفيذ تلك الخطط، وقال إن "خطط الناتو وخطط الدفاع الوطني متشابكة للغاية بحيث أنه من الضروري أن نتشاور مع بعضنا البعض ونحن نمضي قدمًا".

وفي إشارته إلى أسماه "أهمية دعم أوكرانيا التي تقاتل روسيا"، قال باور إن الجيش الأوكراني "يحرز تقدمًا على الأرض كل يوم، بينما تتراجع روسيا"، على حد وصفه.

إلى ذلك، تطرق باور أيضًا إلى طلب السويد الانضمام إلى عضوية الناتو، واعتبر أن الناتو "سيصبح أقوى بعضويتها في الحلف وأن عدد الجنود في دول الناتو سيرتفع إلى 3.5 ملايين جندي".