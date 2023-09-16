استبعاد مفتشين للطاقة الذرية من المنشآت النووية.. الوكالة تندد وطهران تحذر من "استغلال سياسي"

الخارجية الإيرانية: "دول أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية رغم تعاون إيران. على الدول الغربية السماح للوكالة بالقيام بعملها التقني بحيادية ونحذر من أي استغلال سياسي".

استبعدت إيران نحو ثلث مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من العمل في المنشآت النووية.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد.

واعتبرت أن ذلك "يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في بيان "أندد بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وأضاف أن "هذا الإجراء يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "قرارنا بشأن مفتشي الوكالة الدولية سيادي يستند للقرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة".

ودعت الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بحياد والتعاون الإيجابي وفق الاتفاقيات الموقعة.

وقالت إن "دولا أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية رغم تعاون إيران. على الدول الغربية السماح للوكالة بالقيام بعملها التقني بحيادية ونحذر من أي استغلال سياسي".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن بلادها "ستواصل تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات المبرمة".