البرلمان الإيراني يتبنى قانونا يشدد العقوبة على النساء اللواتي "ينتهكن قواعد اللباس"

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون ‘دعم ثقافة الحجاب والعفاف‘ لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"

وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون ‘دعم ثقافة الحجاب والعفاف‘ لفترة تجريبية من ثلاث سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

ونفذت قوات الأمن الإيرانية على مدى الأيام الماضية انتشارا واسعا مع حلول ذكرى وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

واندلعت بعد وفاة أميني عن عمر 22 عاما، احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من إيران، قضى على هامشها المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن.

وتم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي اعتبرتها السلطات الإيرانية عموما "أعمال شغب" مدعومة من الخارج.

وأعلنت السلطات خلال الأيام المنصرمة توقيف العديد من الأفراد والشبكات التي تعمل على "التشويش على أذهان الرأي العام" والحض على "الشغب" والتواصل مع قنوات "معادية للثورة".