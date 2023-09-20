بوتين يعلن أنه سيزور الصين الشهر المقبل

سيزور الرئيس الروسي الصين في تشرين الأول/ أكتوبر بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه سيزور الصين في تشرين الأول/ أكتوبر بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وعبر بوتين عن "سروره" لقبول هذه الدعوة، وذلك خلال اجتماع في روسيا مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وكان الكرملين قد أعلن سابقا عزم بوتين على زيارة الصين للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق" الذي يضم قادة دوليين.

وتسعى روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات بسبب هجومها على أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية وفي مجال الطاقة وقطاعات أخرى مع بكين.

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن بوتين "سيستقبل اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة لروسيا"، لإجراء محادثات في مدينة سان بطرسبرغ.

والإثنين التقى وانغ نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأشادت وزارة الخارجية الروسية في ختام اجتماعهما، بالمواقف "المشابهة" مع بكين، بشأن الولايات المتحدة والصراع في أوكرانيا.

وتوطّدت العلاقات بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، خصوصا في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا، والذي دفع موسكو إلى الانفتاح على آسيا، بعد العزلة التي فرضها عليها الغرب.

والصين وروسيا حليفتان إستراتيجيتان تصفان بشكل مستمر الشراكة والتعاون الاقتصادي والعسكري بينهما بأنه "بلا حدود".

وفي آب/ أغسطس، أجرت واشنطن وبكين مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.

وفي ما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، تحاول الصين تقديم نفسها كدولة محايدة، رغم دعمها العلني للكرملين.