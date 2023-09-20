الحكومة البريطانيّة تتراجع عن وعودها المتّصلة بالمناخ

يبدو أنّ السياسات الخضراء في المملكة المتّحدة عرضة للانتقاد أو التساؤل حول فعّاليّتها أو جدواها، فيما يشحذ كلّ من حزب المحافظين الّذي تراجعت شعبيّته بشدّة في استطلاعات الرأي بعد اثني عشر عامًا في السلطة وحزب العمّال أسلحتهما استعدادًا للانتخابات التشريعيّة

قبل سنة من الانتخابات التشريعيّة، أقرّت الحكومة البريطانيّة المحافظة بشكل غير مباشر الأربعاء بالتراجع عن بعض الإجراءات الرائدة الهادفة لبلوغ حياديّة الكربون بحلول 2050 ما أثار انتقادات شديدة حتّى في صفوف الحزب الحاكم.

وكان ردّ فعل الدوائر الاقتصاديّة قويًّا حيال ذلك.

ومن المقرّر أن يلقي رئيس الوزراء ريشي سوناك كلمة في الرابعة والنصف مساء حول الموضوع.

يبدو أنّ السياسات الخضراء في المملكة المتّحدة عرضة للانتقاد أو التساؤل حول فعّاليّتها أو جدواها، فيما يشحذ كلّ من حزب المحافظين الّذي تراجعت شعبيّته بشدّة في استطلاعات الرأي بعد اثني عشر عامًا في السلطة وحزب العمّال أسلحتهما استعدادًا للانتخابات التشريعيّة المرتقبة في العام المقبل.

في نهاية تمّوز/يوليو، أثار ريشي سوناك جدلًا عندما وعد بإصدار مئات تراخيص التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.

ومساء الثلاثاء، وبعد تسريبات لوسائل الإعلام، ألمح إلى أنّ المملكة المتّحدة تستعدّ لمراجعة سياستها فيما يتعلّق بهدف تحقيق الحياد الكربونيّ بحلول عام 2050. وأشار إلى أنّه سيحاول تحقيق الحياد الكربونيّ، ولكن "على نحو أفضل وأكثر تناسبًا".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانيّة إنّه يريد على وجه الخصوص تأجيل الحظر المفروض على بيع السيّارات الجديدة الّتي تعمل بالبنزين والديزل خمس سنوات بعد المهلة المحدّدة في عام 2030، وبالمثل تعديل خطّة التخلّص تدريجيًّا من أجهزة التدفئة العاملة بالغاز اعتبارًا من عام 2035. كما أنّه سيتخلّى عن فرض ضريبة من شأنها تخفيف حركة الطيران.

وقالت وزيرة الداخليّة سويلا برافرمان الأربعاء "لن ننقذ الكوكب على حساب إفلاس الشعب البريطانيّ". وأضافت "نحن ملتزمون تمامًا بتحقيق صفر انبعاثات كربونيّة بحلول عام 2050 بما يتّسق مع اتّفاقيّاتنا الدوليّة"، ولكن من خلال نهج "عملي وتناسبي".

ومن دون انتظار كلمة رئيس الوزراء، تضاعفت الانتقادات الأربعاء، بما في ذلك تلك الصادرة من معسكره. وقال كريس سكيدمور، وزير الدولة السابق للطاقة لوكالة الأنباء البريطانيّة "ما زال لدى ريشي سوناك الوقت للتفكير وعدم ارتكاب الخطأ الأكبر في ولايته". وأضاف أنّ في حال تأكّد هذا القرار "فسيكلّف المملكة المتّحدة وظائف واستثمارات أجنبيّة".