قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت صباح اليوم الخميس، هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق بالبلاد وطال العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الإستراتيجية.

قتل شخصان على الأقل في ضربات روسية استهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا على ما أعلن اليوم الخميس، الحاكم أولكسندر بروكودين، مشيرا أيضا إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم في حالة الخطر.

وكتب بروكودين عبر تلغرام ان "الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون، معلوماتنا تفيد حتى الآن بسقوط قتيلين"، مضيفا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت صباح اليوم الخميس، هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق بالبلاد وطال العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الإستراتيجية.

وأعلنت الإدارة العسكرية في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا، إصابة 7 أشخاص وانتشال 10 من تحت أنقاض مبنى مدمر جراء الهجوم الروسي.

وأفادت بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأهداف في أجواء العاصمة كييف، بينما قال عمدة المدينة إن انفجارات عدة دوت في بعض أحيائها.

وأعلنت الإدارة العسكرية في لفيف غربي أوكرانيا وقوع إصابات بين المدنيين بعد هجوم روسي تعرضت له المدينة، بينما أعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بعدة صواريخ.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس، التصدي لما وصفته بهجوم "إرهابي" نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضاد في حزيران/يونيو الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي تصر أوكرانيا على أنها جزء من أراضيها.