مسؤول أذربيجاني: نعتزم العفو عن مقاتلي قرة باغ الذين يلقون السلاح

قال مستشار رئاسي إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قرة باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

قال مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، اليوم الجمعة، إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في ناغورني قره باغ، الذين يتخلّون عن أسلحتهم رغم أنّ بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل القتال.

وقال حاجييف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه "حتى في ما يتعلّق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو".

وأضاف أن الأرمن في قره باغ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وأكد أن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في الإقليم.

وأوضح أنه "سيتم احترام حقوق الأرمن في قرة باغ كجزء من دمجهم في أذربيجان. إنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين". وأعلن أنه "سيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة"، اليوم.

فيما قال الانفصاليون الأرمن في قرة باغ، أمس الخميس، إنهم بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل إلقاء أسلحتهم بعد أن أعلنت أذربيجان أنها أعادت المنطقة الانفصالية تحت سيطرتها في عملية عسكرية خاطفة.

ويوم أمس الخميس، سلّمت أذربيجان أرمينيا مسودة اتفاق للسلام بين البلدين الجارين، بعدما أجرى وفد من ناغورني قره باغ، محادثات في مدينة يفلاخ الأذربيجانية، لـ"إعادة دمج الإقليم".

وقال ممثل الأرمن إنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أذربيجان خلال المحادثات، فيما قال ممثل أذربيجان في المحادثات إنه من الصعب توقع حلّ جميع المشاكل بين أذربيجان وأرمن قره باغ في اجتماع واحد.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية، في بيان، أنّ المحادثات الأولى، التي جرت الخميس مع انفصاليي كاراباخ، كانت "بناءة"، وأضافت أنّ اجتماعًا جديدًا سيُعقد "في أسرع وقت ممكن".

وأعلن عن هذه المفاوضات، الأربعاء، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار إثر عملية عسكرية خاطفة شنتها باكو وأرغمت الانفصاليين على الاستسلام بعد نزاع مستمر على المنطقة الانفصالية منذ عقود.

واستمرت العملية العسكرية 24 ساعة، وقال الانفصاليون إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، أنّ بلاده "استعادت السيادة" على الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنوده موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو.