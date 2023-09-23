البيت الأبيض: إنشاء مكتب لمنع العنف المسلح

جو بايدن: "أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح .. الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال لدينا أكثر من حوادث السير والسرطان والأمراض الأخرى".

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إنشاء أول مكتب في البيت الأبيض متخصص بمنع العنف المسلح، لمواجهة ما يسفر عنه إطلاق النار الذي تشهده البلاد من وفيات.

ونقل تقرير لوكالة "الأناضول" عنه قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مستشهدًا بإحصائيات العنف المسلح المثيرة للقلق من العام الجاري 2023: "الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال في أميركا، أكثر من حوادث السيارات، والسرطان، والأمراض الأخرى".

وأضاف: "شهدت بلادنا عام 2023 حتى الآن، أكثر من 500 حادث إطلاق نار جماعي وأكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح".

وتابع بايدن: "هذا غير مقبول على الإطلاق.. علينا أن نتحرك الآن، إن إطلاق النار هو العاصفة الكبرى التي تجتاح المجتمعات".

إلى ذلك، يتابع التقرير، أفاد الرئيس الأميركي، بأن المكتب الجديد أُنشئ بموجب أمر تنفيذي يهدف إلى تسريع تنفيذ قانون المجتمعات الأكثر أمانًا الذي أقره الكونغرس العام الماضي، وتنسيق المزيد من الدعم للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة من العنف المسلح، بما في ذلك رعاية الصحة العقلية والمساعدة المالية.

كما وقال بايدن إن الحد من استخدام الأسلحة النارية، وتفكيك عصابات تهريب الأسلحة، والمطالبة بالتخزين الآمن للأسلحة النارية، ستسهم في الحد من العنف المسلح، متعهدًا بمواصلة السعي لحظر الأسلحة ومخازن الذخيرة ذات السعة العالية، وقال: "لن تحل أي من هذه الخطوات وحدها مشكلة وباء العنف المسلح برمته، لكنها معًا ستنقذ الأرواح".

مكتب خاص برئاسة هاريس

ومن المقرر أن تشرف نائبة الرئيس، كامالا هاريس، على المكتب الجديد، انطلاقًا من كونها لطالما دعت عندما كانت مدّعية عامّة وعضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى منع العنف المسلح.

وقالت هاريس في كلمة لها: "في بلادنا اليوم، يفقد واحد من كل 5 أشخاص أحد أفراد أسرته بسبب العنف المسلح، وكل يوم، يُقتل حوالي 120 أميركيًا بسلاح ناري... هذه ليست مجرد إحصاءات، هؤلاء أطفالنا، وإخواننا وأخواتنا، وأمهاتنا وآباؤنا".

وتابعت: "مع المكتب الجديد، سنستخدم قوة الحكومة الفيدرالية لتعزيز تحالف الناجين والمدافعين والطلاب والمدرسين والقادة المنتخبين لإنقاذ الأرواح والنضال من أجل حق جميع الناس في أن يكونوا آمنين من الخوف".



