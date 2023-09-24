إردوغان يلتقي علييف في نخجوان الأذربيجانيّة الإثنين

بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

يجري الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، زيارة لمنطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم، تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيسان في حفل وضع حجر أساس مشروع مد خط غاز إغدير-نخجوان وحفل افتتاح مجمع نخجوان العسكري بعد انتهاء أعمال التجديد.

وأشار البيان إلى أنّ زيارة إردوغان لنخجوان، ستكون ليوم واحد فقط.