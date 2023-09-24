الصين: 16 قتيلا على الأقل إثر حريق في منجم للفحم

رغم تحسن إجراءات السلامة في قطاع التعدين في الصين في العقود الأخيرة، ما زال القطاع يشهد حوادث متكررة يعود سبب الجزء الأكبر منها إلى التطبيق المتساهل لقواعد السلامة خصوصا في المواقع الأقل تطورا.

قتل 16 شخصا، على الأقل، عندما اندلع حريق في منجم شانجياوشو في جنوب غرب الصين قرابة الساعة الثامنة صباحا (00:10 بتوقيت غرينتش) الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقالت حكومة مدينة بانجو في تنبيه على موقعها الإلكتروني إنه تم إخماد النيران لكن "بعد عمليات التحقق الأولية، ظهر عدم وجود مؤشرات وظائف حيوية لدى 16 شخصا".

وجاء في المذكرة "تم بشكل مبدئي تحديد أن النيران اندلعت في الحزام المتحرّك".

ويقع منجم مدينة بانجو على بعد حوالي 3600 كلم جنوب غرب العاصمة بكين.

ورغم تحسن إجراءات السلامة في قطاع التعدين في الصين في العقود الأخيرة، ما زال القطاع يشهد حوادث متكررة يعود سبب الجزء الأكبر منها إلى التطبيق المتساهل لقواعد السلامة خصوصا في المواقع الأقل تطورا.

وفي شباط/فبراير، انهار منجم للفحم في منطقة منغوليا الداخلية، ما أسفر عن مقتل العشرات فيما دفنت مركبات تحت الركام.

ولم تكشف السلطات عن حصيلة القتلى النهائية قبل مرور أشهر لتعلن أخيرا في حزيران/يونيو أن الحادث أسفر عن سقوط 53 قتيلا.