مسؤولون من أذربيجان وأرمينيا يلتقون في بروكسل الثلاثاء

سيبحث اللقاء في بروكسل، ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، بمدينة غرناطة الإسبانية.

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاء بين مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حجييف، وأمين مجلس الأمن في أرمينيا، أرمين غريغوريان، بعد غد الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الأرمينية ("أرمينبرس")، نقلا عن مجلس الأمن في أرمينيا، سيشارك في اللقاء إلى جانب حجييف وغريغوريان، مستشار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وسيبحث اللقاء في بروكسل، ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، بمدينة غرناطة الإسبانية.

يُذكر أنّ بروكسل كانت قد استضافت لقاء ثلاثيا في 14 أيار/ مايو الماضي، جمع علييف وباشينيان وميشيل. وفي 1 حزيران/ يونيو، عُقد اجتماع خماسي شارك فيه أيضا ماكرون وشولتس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية بمولدوفا.