إردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا خلال الشهرين المقبلين

الرئيس التركي يقول إنه سيزور إسرائيل بعد زيارة نتنياهو لتركيا. وكان قد صرح بعد لقائهما في نيويورك الأسبوع الماضي، أنه ناقش مع نتنياهو تشكيل آلية لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد يزور تركيا في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، مضيفا أنه سيرد الزيارة بعد ذلك، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

واجتمع أردوغان ونتنياهو وجها لوجه، الأسبوع الماضي، لأول مرة أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما.

وبعد اجتماعات الجمعية العامة قال أردوغان إن إسرائيل وتركيا ستتخذان خطوات على نحو سريع بمجال التنقيب عن الطاقة.

وعن الزيارات المتبادلة بين البلدين، أوضح الرئيس التركي: "قلت (لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو) قوموا بهذه الزيارة أنتم أولا وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك".

وفي تصريحات للصحافيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى مع نتنياهو، قال إردوغان إنهما اتفقا على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة.

وأضاف حول العلاقات مع إسرائيل، أنه ناقش مع نتنياهو تشكيل آلية بين البلدين، تشمل بعض الوزارات، لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وأشار إردوغان إلى أنه "سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا، سنتخذ هذه الخطوات دون تأخير كبير".