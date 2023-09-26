حراك دبلوماسي بين أذربيجان وأرمينيا ونزوح متواصل من قره باغ

قالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول/سبتمبر، دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناغورني قره باغ"، مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.

أفادت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، أن 13350 لاجئا وصلوا من إقليم ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان، بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول/سبتمبر، دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناغورني قره باغ"، مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.

ويواصل السكان الأرمن في الإقليم التدفق نحو الأراضي الأرمينية بعد أيام من استعادة أذربيجان السيادة على الإقليم إثر عملية عسكرية خاطفة.

وتأتي موجة النزوح هذه، في وقت سيطرت الجهود الدبلوماسية على التطورات في إقليم ناغورني قره باغ، وشهدت عاصمتا أذربيجان وأرمينيا زيارات عديدة.

20 قتيلا و280 جريحا بانفجار مستودع وقود في قره باغ

أوقع الانفجار الإثنين في مستودع وقود في ناغورني قره باغ 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا، كما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية، اليوم الثلاثاء، في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الاذربيجانية.

وقالت السلطات الانفصالية في بيان "للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة. تم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".

مباحثات ولقاء أذري أرميني برعاية أوروبية

في غضون ذلك، عقدت في مدينة خوجالي الأذربيجانية الجولة الثانية من المباحثات التي تجمع ممثلين عن الأرمن في إقليم قره باغ وممثلين عن الحكومة الأذربيجانية.

ووصفت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، الجولة الثانية من مفاوضات ممثلي الحكومة الأذربيجانية وممثلي أرمن قره باغ بأنها جرت في أجواء بناءة.

وضمن الجهود الدبلوماسية، يستقبل الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني وأمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان، لمناقشة التطورات في إقليم ناغورني قره باغ.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذربيجان، حيث أكد أن علاقات بلاده مع باكو في أعلى مستوياتها، وأن السلطات الأذربيجانية نفذت عملية ناجحة على ما وصفه بالإرهاب في قره باغ دون إيقاع خسائر في صفوف المدنيين.

من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده أنهت عملية أمنية ناجحة في إقليم قره باغ، وحققت الأمن الكامل على حدودها.

وتعهد علييف بتوفير كل ما يحتاج إليه مواطنو الإقليم من غذاء ودواء، مشيرا إلى أن "شعبنا لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته تركيا وتأكيدها أن قره باغ أرض أذربيجانية".

وفد أميركي يصل العاصمة الأرمينية

وفي الطرف الآخر، وصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الأرمينية يريفان لبحث التطورات في إقليم قره باغ. وضم الوفد يوري كيم نائبة وزير الخارجية الأميركي، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور.

ونقل الوفد الأميركي رسالة من الرئيس جو بايدن، إلى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أكد فيها دعم واشنطن "مساعي أرمينيا لتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها"، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون مع يريفان في مجالات الأمن والطاقة والقضايا الإنسانية.

كما وصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى العاصمة الأرمينية يريفان. وأفادت وسائل إعلام أرمينية بأن وزير الداخلية الروسي شارك في اجتماع موسع للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، التي تضم نظيره الأرميني فاغي كازاريان ومسؤولين آخرين في الوزارة.