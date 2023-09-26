ظهور قائد أسطول البحر الأسود الروسيّ في فيديو بعد إعلان كييف مقتله

ظهر سوكولوف بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين، خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه قتل "34 ضابطًا، بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود"، في ضربة صاروخية، الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وظهر سوكولوف بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين، خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

ولفت بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية ولا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى، الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو مدّته ثماني دقائق ووزعته الوزارة في وقت لاحق، ظهر سوكولوف على الشاشة عدة مرات دون أن يتكلّم.

وقبل دقائق من نشر البيان، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين إن "لا معلومات لديه" حول وضع القائد وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قالت القوات الخاصة الأوكرانية إنها تعمل على "توضيح" تفاصيل الضربة.

وأضافت: "لم تُحدّد بعد هويات العديد من (الضباط الذين قُتلوا) لأن أشلاء الجثث متناثرة".

وتابعت: "بما أن الروس اضطروا بشكل عاجل إلى نشر رد يزعم أن سوكولوف على قيد الحياة، تعمل وحداتنا على توضيح المعلومات".

والجمعة، لفتت روسيا إلى أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود، بعدما تحدّثت في وقت سابق عن مقتل شخص واحد.

وعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وتعتبرها قوات موسكو نقطة إستراتيجية مهمة.