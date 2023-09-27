اتهام ترامب وابنيه بتضخيم الأصول المالية لشركاتهم

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين وتطالب بدفع المدّعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار

ترامب، أول من أمس (أ.ب.)

اتهم قاض في نيويورك، الليلة الماضية، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، بارتكاب "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة، يوم الإثنين المقبل.

وقال القاضي في قراره إنّ ترامب وابنيه "مسؤولان" عن "انتهاكات متكرّرة" للقانون.

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.

وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار. وابنا ترامب هما "نائبا الرئيس التنفيذي" للمجموعة التي أسّسها والدهما.

وأشار القاضي في قراره إلى أنّ الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر بوضوح "تقييمات احتيالية" من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب لائحة الاتّهام فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.