روسيا تعلق المرور على جسر القرم وتقصف موانئ وصوامع الحبوب

قالت السلطات الروسية إنها علقت صباح اليوم حركة السيارات على جسر القرم قبل أن تعلن استئنافها لاحقا، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

علقت روسيا صباح اليوم الأربعاء، حركة المرور على جسر القرم الإستراتيجي، فيما اتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو بقصف موانئ وصوامع لتخزين الحبوب جنوب البلاد.

وقالت السلطات الروسية إنها علقت صباح اليوم حركة السيارات على جسر القرم قبل أن تعلن استئنافها لاحقا، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

يأتي لك، فيما أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أنه زار موقع تدريب عسكري قرب خط الجبهة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميدفيديف في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل إن جيش بلاده جنّد منذ مطلع العام أكثر من 325 ألف شخص، أي أكثر بـ45 ألفا من الحصيلة السابقة التي أعلنتها موسكو في بداية أيلول/سبتمبر الحالي.

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الأوكراني إحراز تقدم في هجومه المضاد الذي أطلقه في حزيران/يونيو الماضي، رغم الأحاديث عن بطء وتيرة ذلك الهجوم.

وقال متحدث عسكري أوكراني إن قوات بلاده "أحرزت نجاحا" في القرى القريبة من باخموت، وهي بلدة رئيسية سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/مايو الماضي، بعد أشهر من القتال، وتسعى كييف لاستعادتها.

كما صرح متحدث ثان بأن القوات الأوكرانية تتخذ مواقع حصينة وتستعد للزحف نحو قرية فيربوف في إطار تقدمها صوب بحر آزوف جنوبا.

قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كبير، وهي المنطقة التي تضم ميناءي إسماعيل وريني على نهر الدانوب جنوبي أوكرانيا، إن المنطقة تعرضت لقصف روسي ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وأضاف الحاكم أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى لنقطة تفتيش وبمنشآت لتخزين الحبوب، وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة، فضلا عن إصابة شخصين.

وأكد الجيش الأوكراني أن الهجوم استمر ساعتين وأسقط خلاله 26 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية تستخدمها روسيا خلال الحرب.

ويعد الهجوم هو الأحدث على صوامع الحبوب ومنشآت الموانئ الأوكرانية منذ تموز/يوليو الماضي، عندما انسحبت روسيا من اتفاق حبوب كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين، تعزز أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي عالمي للحبوب، صادراتها عبر نهر الدانوب.