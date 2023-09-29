"الكرملين" يؤكّد لقاء بوتين وحفتر في موسكو 

خلال زيارة أجراها قائد قوات الشرق الليبي بناء على دعوة من روسيا، وفق بيان لقوات الشرق

أكدت الرئاسة الروسية، أمس الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، استقبل قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، في مبنى الكرملين بالعاصمة موسكو.

وقال متحدث الرئاسة، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي: "بالفعل، عقد اللقاء بين بوتين وحفتر في الكرملين اليوم"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع في ليبيا، والمنطقة بشكل عام".

وفي وقت سابق اليوم، قالت قوات الشرق، في بيان عبر حسابها في "فيسبوك"، إن "حفتر التقى بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو"، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل حفتر الثلاثاء إلى روسيا، لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية، بناء على دعوة من موسكو، وفق بيان آخر للمصدر ذاته، في اليوم نفسه.

وتشمل الزيارة مباحثات بشأن "العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، التقى يونس بيك يوفكيورف نائب وزير الدفاع الروسي، حفتر في بنغازي وبحثا "سعي موسكو للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب لمتضرري فيضانات ليبيا"، وفق بيان لقوات الشرق، في اليوم نفسه.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين وأضرارا مادية كبيرة.

وتأتي زيارة حفتر إلى روسيا بعد أيام من لقائه في بنغازي قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، مايكل لانجلي، لبحث "أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة، وإعادة توحيد الجيش الليبي"، وفق بيان سفارة واشنطن لدى طرابلس، عبر منصة "إكس".

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.