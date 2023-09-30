باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى التفجير قرب مسجد إلى 59 شخصا

(أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف الجمعة، مسجدا بولاية بلوشستان غربي باكستان إلى 59 قتيلا.

وقال متحدث باسم مستشفى كويتا المدني، إن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مسجد بمنطقة ماستونج التابعة لولاية بلوشستان أثناء إحياء ذكرى المولد النبوي، وصلت إلى 59 شخصا.

وأضاف المتحدث، في بيان السبت، أن حصيلة القتلى ارتفعت نتيجة وفاة 7 أشخاص متأثرين بجراحهم.

وأعلنت مصادر أمنية باكستانية الجمعة مقتل 52 شخصا وإصابة عشرات آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع جراء تفجير استهدف مسجدا في بلوشستان أثناء إحياء ذكرى المولد النبوي.

وبعد ساعات من الانفجار، وقع هجوم ثان داخل مسجد بمنطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا، وأدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي، وإصابة 12 آخرين، حسب "جيو نيوز".