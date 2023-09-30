ترامب يسخر من بايدن: "لا يستطيع النزول من منصة"

هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصًا حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له، الجمعة، في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عنه قوله "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكرًا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، قال ترامب "بدوني لكان ميتًا".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.

إلى ذلك، وفي آناهايم، وصف ترامب أيضًا، كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه "خاسر".

كما وسخر ترامب (77 عامًا)، مجددًا، من جو بايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلاً لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عامًا "لا يستطيع حتى النزول من على منصة"، بحسب ما نقلته وكالة "أ ف ب"، في تقرير لها، السبت.

يذكر أن ترامب متهم جنائيًا في أربع قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدم نفسه مجددًا على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديموقراطيين.

ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل "للتحقيق مع كل مدع عام متطرف في أميركا".