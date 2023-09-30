نزوح أكثر من 100 ألف من سكان ناغورني قره باغ

خلال عقود الصراع الثلاثة في الإقليم تبادل الجانبان أذربيجان وأرمينيا بعضهم البعض بشن هجمات مستهدفة ومجازر وغيرها من الفظائع التي يدفع ثمنها المدنيون في الحروب

فرّ أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان وانتهت باستسلام الانفصاليين، وفق ما أكدت الحكومة الأرمينية السبت.

وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة نيكول باشينيان، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علما بأن عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفًا.

وكانت الحكومة الانفصالية في الإقليم ذكرت، الجمعة، أن أكثر من 70% من سكان ناغورني قرة - باغ، أي حوالي غادر 84770 شخصًا، قد نزحوا إلى أرمينيا، وقالت إنها، أي الحكومة الانفصالية، "تحل نفسها" وإن الجمهورية، غير المعترف بها داخل أذربيجان، لن يكون لها وجود بحلول نهاية العام، بعد مساع دامت ثلاثة عقود لنيل الاستقلال.

وقال بعض الذين فروا من العاصمة الإقليمية خانكندي (ستيباناكيرت) إنه لم يعد لديهم أمل في المستقبل.

وخلال عقود الصراع الثلاثة في الإقليم، اتهمت أذربيجان والانفصاليون داخل ناغورني قره - باغ بالإضافة إلى الموالين لأرمينيا، بعضهم البعض بشن هجمات مستهدفة ومجازر وغيرها من الفظائع، ما ترك الناس على الجانبين يعيشون في حالة من الشك والخوف العميق.