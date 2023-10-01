أستراليا: حرائق الغابات تضطرّ المئات إلى الفرار من عدّة بلدات

أكّد أنغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوّيّة لفرانس برس أنّ تسجيل رقم قياسيّ في أوّل يوم من الشهر "أمر غير معتاد بالتأكيد".

قالت وسائل إعلام أستراليّة، اليوم الأحد، إنّ المئات من السكّان والسيّاح اضطرّوا إلى الفرار من عدّة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا، بسبب حرائق الغابات.

وتتعرّض البلاد لارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطلب من الناس في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، الّتي تضمّ حدائق وطنيّة ومصانع نبيذ تجذب السيّاح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تمّ تحذير سكّان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة.

وفرّ روب سوندرز من بلدة برياغولونغ، وشاهد النيران تصل إلى بيته. وقال لقناة "إيه بي سي" "شاهدت خزّان المياه الرئيسيّ والخزّانات البلاستيكيّة تذوب" مضيفًا "نظرت إلى جانب منزلي (...) وكان أحد أعمدة شرفتي مشتعلًا وقت رحيلي".

وفي سيدني شمالًا، وصلت درجات الحرارة إلى 35,5 درجة وهو اليوم الأشد حرًّا الّذي يسجّل في تشرين الأول/أكتوبر منذ عام 2019.

وكانت درجة الحرارة القياسيّة السابقة سجّلت في 2004 عندما بلغت 38,2 درجة.

وعادة ما تسجّل الدرجات القياسيّة في تشرين الأول/أكتوبر خلال نهاية الشهر، في وقت تقترب أستراليا من فصل الصيف.

وأكّد أنغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوّيّة لفرانس برس أنّ تسجيل رقم قياسيّ في أوّل يوم من الشهر "أمر غير معتاد بالتأكيد".