9 قتلى جراء انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

نقلت قناة "ميلينيو" عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، وذلك في ظل التقديرات بوجود 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف.

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون، الأحد، في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، مع تواصل البحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين.

وقال المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان "تأكد مقتل 9 أشخاص وأسعِف عشرة جرحى"، مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ثمة ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 (20,18 ت غ)، عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

في مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، قال خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة "نعيش لحظة صعبة جدا (...) سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة".

وأضاف "تجري حاليا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض"، من دون أن يحدد عددهم.

ونقلت قناة "ميلينيو" عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، وذلك في ظل التقديرات بوجود 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف.

وأشار الى أنه مع حلول الليل، باتت فرق الإنقاذ تنتظر وصول معدات متخصصة من أجل القيام بـ"مسح أخير" تحت الركام، للبحث عن ضحايا وناجين.

وأعرب حاكم ولاية تاماوليباس أميريكو فياريال، عبر منصة "إكس" عن أسفه للحادث، مؤكدا ان كل خدمات الاسعاف في حال تأهب لعلاج المصابين.

وأكد أن "أجهزة الأمن والدفاع المدني تقوم بإدارة الوضع... هي موجودة في المكان لتنسيق عمليات الانقاذ".

وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة، بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

وقام عمال الانقاذ برفع قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت، للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحت الركام.

وتعيد هذه المشاهد التذكير بما كان رجال الانقاذ يقومون به في العام 2017، بعيد الزلزال الذي هزّ وسط البلاد.

وأظهرت اللقطات أن الكنيسة التي انهار سقفها كانت محاطة بسيارات الإسعاف وعناصر الشرطة، إضافة إلى أشخاص هرعوا للبحث عن أقاربهم الذين كانوا في المكان عند وقوع الحادث.

كما أظهر شريط تمّ تداوله على منصات التواصل وقيل إنه للحظة وقوع الحادث، انهيار سقف الكنيسة قبل أن تلفها كتلة ضخمة من الغبار.

ونشرت أبرشية المكسيك رسالة على منصات التواصل أعربت فيها عن تعازيها لعائلات الضحايا. وأضافت "ننضم إلى أبرشية تامبيكو في الصلاة من أجل إخوتنا القتلى والجرحى".

ونشر العديد من سكان المنطقة دعوات عبر مواقع التواصل لتوفير أجهزة وأدوات تساعد في عمليات الإنقاذ.

ويقدّر عدد سكان سيوداد ماديرو بنحو 200 ألف نسمة، وهي مدينة تقع عند السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وتطلّ على خليج المكسيك.