باريس "أعطت موافقتها" على تسليم معدّات عسكريّة لأرمينيا

أشارت كولونا في تصريح للصحافيين في يريفان، عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا، تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا، لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

أعطت باريس موافقتها على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز، بحسب ما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الثلاثاء، خلال زيارة تجريها لأرمينيا.

وأشارت كولونا في تصريح للصحافيين في يريفان، عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا، تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا، لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

ولم تحدّد كولونا نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين ودون أي نية في التصعيد".

وشدّدت على أن أذربيجان بفضل عائداتها النفطية والدعم التركي "لم تتوقف عن التسلح لاتخاذ خطوات".

وحققت باكو انتصارا خاطفا في أيلول/ سبتمبر على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، بعد رفض يريفان مساعدتهم خوفا من نشوب حرب جديدة مع جارتها.

وأرمينيا التي انتصرت في الحرب الأولى في التسعينات عندما تفكك الاتحاد السوفييتي، هُزمت في خريف عام 2020 في النزاع الثاني مع أذربيجان.

وعادة ما تتلقى أرمينيا، الحليف التقليدي لروسيا، أسلحة من موسكو وللقوات الروسية قاعدة عسكرية فيها بالإضافة إلى كتيبة لحفظ السلام في ناغورنو قره باغ. لكن العلاقات بين موسكو ويريفان تمر بفترة توتر، وأرمينيا تبحث عن شركاء جدد في الغرب.