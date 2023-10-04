السعودية وإيران تتفقان على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للصحافيين اليوم الأربعاء إن الجانبين سيحددان موعدا آخر للمباراة.

اتفقت إيران والسعودية على تحديد موعد آخر لمباراة في دوري أبطال آسيا بعد انسحاب نادي الاتحاد السعودي في اللحظة الأخيرة بسبب وجود تمثال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم سليماني.

ولم يخرج لاعبو الاتحاد السعودي إلى ملعب المباراة في مدينة أصفهان يوم الإثنين الماضي، حيث كان حوالي 60 ألف مشجع إيراني ينتظرون لمؤازرة فريقهم سباهان.

وذكرت قناة سعودية، أن اللاعبين رفضوا خوض اللقاء بسبب وجود تمثال لسليماني داخل استاد "سباهان أسفهان".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للصحافيين اليوم الأربعاء إن الجانبين سيحددان موعدا آخر للمباراة.

وأضاف "في ما يتعلق بما حدث يوم الإثنين الماضي في مباراة فريقها سباهان والفريق السعودي، أود أن يعلم شعبنا أنني ووزير الخارجية السعودي أجرينا مكالمة هاتفية بشكل مباشر. العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما في الاتجاه الصحيح، ويجب ألا نسمح بأن تتحول الرياضة إلى أداة سياسية في يد أي طرف".

وتابع "نطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة الحادث على أساس فني".

وأصدر نادي الاتحاد بيانا بعد ساعات من الانسحاب، قال فيه إن "الفريق غادر الملعب وعاد إلى السعودية لأن منظمي البطولة أبلغوه أن المباراة لن تقام في موعدها".

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا أعرب فيه دعمه للفريق، فيما لم يذكر بيانا النادي والاتحاد السعودي شيئا عن تمثال سليماني وهو أحد 3 تماثيل موجودة حول الملعب.