موسكو تعلن استضافة إسطنبول محادثات روسّية - أوروبيّة - أميركيّة بشأن قره باغ

تعليقا على تقارير إعلامية عن محادثات "سرية" بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال الكرملين، إن "المحادثات بشأن قره باغ جرت بالفعل، لكن لم يحدث ذلك كما وصفته وسائل الإعلام الغربية".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن دبلوماسيًا روسيًا عقد في مدينة إسطنبول التركية اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن صراع منطقة قره باغ الأذربيجانية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعليقا على تقارير إعلامية عن محادثات "سرية" بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال بيسكوف، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الروسية موسكو، إن "المحادثات بشأن قره باغ جرت بالفعل، لكن لم يحدث ذلك كما وصفته وسائل الإعلام الغربية".

وبشكل منفصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أيضًا هذه الاتصالات، قائلة إن ممثلين من بروكسل وموسكو وواشنطن أجروا "تبادلًا عاديًا لوجهات النظر بشأن قره باغ خلال الاجتماع"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضافت زاخاروفا: "ومع ذلك، سنرى كيف سيقدم الغرب هذا الأمر الآن".

وتابعت: "بما أن وسائل الإعلام الغربية تعرض هذا الاجتماع الآن كنوع من الاستفزاز، فإن هذا يعني أن هدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان خلق استفزاز جديد".

وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهت في اليوم التالي بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة لأرمينيا.