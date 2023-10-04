وزير الخارجية التركي: "منفذا هجوم أنقرة جاءا من سورية وتدربا في البلاد"

أكد فيدان أن "رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

من مكان الهجوم في أنقرة (أ ب)

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سورية وتلقيا تدريبات في تركيا".

وأضاف فيدان في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي بأنقرة، أن "التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي".

وأردف "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في سورية والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وأكد أن "رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

ووصل "إرهابيان" صباح الأحد الماضي بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد "الإرهابيين" بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من "تحييد الآخر"، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقا تبنى تنظيم حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.