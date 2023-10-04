وزير الدفاع العراقيّ إلى تركيا الخميس

من المتوقع أن يبحث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي،مع نظيره التركي يشار غولر، الأمن والدفاع الثنائيين والإقليميين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية.

يزور وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، أنقرة في زيارة رسمية، غدا الخميس، يلتقي خلالها نظيره التركي يشار غولر.

وبحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، يزور العباسي أنقرة تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه غولر.

وسيتمّ استقبال العباسي بمراسم عسكرية، الخميس، في وزارة الدفاع التركية بأنقرة، ليعقد لاحقا اجتماعا مع غولر.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان الأمن والدفاع الثنائيين والإقليميين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية.

وكان مسؤول نفطي عراقي، قد قال، أمس الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي بواسطة خط أنابيب يمر عبر تركيا "لا تزال مستمرة"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول العراقي دون أن تسمه، أنه "نظرا لحساسية الموضوع"، قوله: "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة"، تجاه القضايا العالقة.