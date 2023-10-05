اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي والإعصار "كوينو" يضرب تايوان

أغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسبا لوصول الإعصار كوينو. وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازيا ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.

جانب من الدمار الذي خلفه إعصار "كوينو" (Getty Images)

أصدرت اليابان، اليوم الخميس، تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، فيما سجلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحا عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته وفق التقديرات الأولية 6.6 درجات ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية إنه "تم تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 مترا في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان".

وتعادل هذه السرعة رياحا تبلغ سرعتها 342.72 كيلومترا في الساعة.

واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان، اليوم الخميس، حاملا معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الرياح القياسية سجلت في أوركيد ليلا، أثناء تقدم كوينو غربا نحو الطرف الجنوبي لتايوان.

وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان، ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن "سرعة الرياح القصوى البالغة 95,2 مترا في الثانية التي تمّ تسجيلها في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، هي رقم قياسي جديد في تايوان".

وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسبا لوصول الإعصار كوينو. وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازيا ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.