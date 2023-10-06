بروكسل تستضيف لقاء بين علييف وباشينيان أواخر أكتوبر

ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أرمينيون ينزحون عن ناغورني قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني (أ.ب.)

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الجمعة، عن لقاء مرتقب بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وجاء إعلان ميشيل في تصريح صحافي على هامش اجتماع غير رسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية، التي استضافت أمس الخميس قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

وأوضح ميشيل أن علييف وباشينيان لبّيا دعوته إليهما لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا ثلاثيا معهما أواخر أكتوبر الحالي.

وأمس الخميس، أعرب زعماء مجلس الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وفرنسا وألمانيا في غرناطة، عن دعمهم مسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي الاجتماع الذي لم يحضره علييف، أكد الزعماء على الحاجة إلى تعزيز أعمال ترسيم الحدود بين البلدين بشكل عاجل، وتبادل المحتجزين والبحث عن مجهولي المصير، وإحراز تقدم في ملف إزالة الألغام.

وكان الجيش الأذربيجاني قد أطلق في 27 أيلول/ سبتمبر 2020، عملية لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني، وحل الكيان نفسه.

وكانت أذربيجان تشترط حل الكيان الأرمني لإعادة دمج السكان المحليين في الإقليم.