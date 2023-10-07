ترامب: ما يتم تداوله بمسألة الغواصات "سخيف"

قناة إيه بي سي نيوز وصحيفة نيويورك تايمز ذكرتا أن ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.

نفى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن يكون قد شارك معلومات سرية تتعلق بغواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي بُعيد مغادرته البيت الأبيض، نافيًا بذلك معلومات أوردها عدد من وسائل الإعلام.

وكانت قناة إيه بي سي نيوز وصحيفة نيويورك تايمز قد ذكرتا، مساء الخميس، أن ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي. ونقلتا عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في نيسان/أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو نادٍ ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.

ووصف ترامب، الجمعة، ما أوردته الوسيلتان الإعلاميتان بأنه "سخيف". وقال إن "هذه القصص الكاذبة ينقلها مدعون فاسدون يحاولون التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، من دون أن يقدم أدلة.