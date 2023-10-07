كنديّة تواجه تهمة "العضوية بجماعة إرهابية" في سورية

"أ ف ب": "لا يزال آلاف الجهاديين وأفراد أسرهم محتجزين في مراكز اعتقال ومخيمات في شمال شرق سورية الخاضع للإدارة الكردية".

أعلنت الشرطة الكندية توجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لامرأة كندية أعيدت من مخيّم في سورية قبل ستة أشهر.

وقالت الشرطة في بيان، الجمعة، إن عمارة أمجد اعتقلت الخميس في ميلتون بأونتاريو غرب تورونتو "لمشاركتها المفترضة في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وتم الإفراج عن الشابة البالغة 29 عامًا بكفالة خلال مثولها لفترة وجيزة أمام المحكمة، ومن المقرر أن تمثل مجددًا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

يُشار أن "أمجد من بين مجموعة من النساء والأطفال الذين كانوا في نيسان/أبريل جزءً من عملية الإعادة الرابعة التي أجرتها الحكومة الكندية لمواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سورية الخاضع للإدارة الكردية.

ولا يزال "آلاف الجهاديين وأفراد أسرهم محتجزين في مراكز اعتقال ومخيمات"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، فيما حذّرت الولايات المتحدة، يتابع التقرير، من أنهم "قد يساهمون في إعادة تشكّل التنظيم المتطرف".