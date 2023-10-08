أميركا ودول أوروبية تعزز أمن المواقع اليهودية

ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من احتمال انتقال النزاع.

عززت ألمانيا وفرنسا وأميركا الأمن حول المعابد والمدارس والمعالم الأثرية اليهودية، وذلك بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وشددت ألمانيا حماية الشرطة للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية، حيث خرج بعض أنصار الفلسطينيين إلى شوارع برلين للاحتفال بالهجوم.

من جهتها، ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من احتمال انتقال النزاع.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة بيلد "في برلين تم تعزيز حماية الشرطة على الفور. إن الحكومة الفدرالية والأقاليم تنسق أعمالها بشكل وثيق".

وأضافت أن السلطات الألمانية تراقب عن كثب أي "مؤيدين محتملين لحماس".

ونشرت شرطة برلين صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "أشخاصا يحتفلون بالهجمات على إسرائيل من خلال توزيع المعجنات" في سونينالي، الشارع الرئيسي في منطقة نويكولن بالمدينة. وعمدت الشرطة في بعض الحالات الى التحقق من الهويات.

ونشر الحساب الألماني لشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين صورا لتوزيع معجنات في شوارع برلين ورسالة تحتفل بـ"مقاومة الشعب الفلسطيني".

في فرنسا، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المعابد اليهودية في باريس ومرسيليا وليون وستراسبورغ بسبب العطلات ذات الطابع الديني التي يجري الاحتفال بها منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

وأرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانين رسالة عاجلة إلى مسؤولي المناطق يطلب منهم تعزيز المراقبة بشكل أكبر. وكتب في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "في وقت تضرب هجمات إرهابية من غزة إسرائيل، أطلب منكم تعزيز اليقظة والأمن والحماية على الفور" في مواقع الجالية اليهودية في فرنسا.

ومن المقرر أن تستعرض وزارة الداخلية الوضع الأمني في اجتماع خاص اليوم الأحد.

في شرق فرنسا، باتت المدارس والمعابد اليهودية في مدينة ستراسبورغ تحت مراقبة معززة حسبما ذكر بيير هاس، من مجلس المؤسسات اليهودية الفرنسية.

وفي مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية وفي شمال فرنسا ومنطقة باريس، أكدت مصادر الشرطة أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية أيضا.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس وميامي تعزيزات حول المواقع اليهودية والإسلامية في منطقتهما، خشية حدوث اشتباكات في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في إسرائيل.

وفي كاليفورنيا، ستعزز الشرطة الإجراءات الأمنية والدوريات حول المؤسسات في لوس أنجلوس وبيفرلي هيلز وسانتا مونيكا.

وذكرت الشرطة في ميامي بيتش بولاية فلوريدا أنها تزيد من تواجد الضباط "بالقرب من جميع المعابد اليهودية والأماكن الإستراتيجية في مدينتنا، لضمان سلامة وأمن الجميع".