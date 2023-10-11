جنسيات القتلى والمفقودين الأجانب بهجوم حماس على إسرائيل

كان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

أودى هجوم حماس المباغت على إسرائيل بحياة عشرات الأجانب وتسبب بإصابة آخرين. فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين ومن المرجح أنهم باتوا رهائن بيد الحركة.

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

فيما يلي ما نعرفه حتى الآن:

تايلاند: 18 قتيلا و11 رهينة

قتل 18 تايلانديا وأصيب تسعة وتم أسر 11، حسب ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الثلاثاء. وقال نائب وزير الخارجية جاكابونغ سانغماني إن حوالى خمسة آلاف مواطن تايلاندي أجلوا من المناطق العالية الخطورة فيما "يطلُب ثلاثة آلاف مواطن آخر العودة إلى تايلاند".

الولايات المتحدة: 11 قتيلا ومفقودون

أكدت الولايات المتحدة الإثنين مقتل 11 مواطنا أمريكيا على الأقل، ورجحت أن يكون هناك أمريكيون بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وقال الرئيس جو بايدن في بيان "للأسف، نعلم الآن أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل كانوا بين القتلى، والعديد منهم كانوا يعيشون في إسرائيل".

النيبال: 10 قتلى

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، حسب ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري بحث عن شخص خامس.وكانت كيبوتس ألوميم تستضيف 17 طالبا وقت الهجوم.

الأرجنتين: سبعة قتلى و15 مفقودا

أكدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الإثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

فرنسا: أربعة قتلى و13 مفقودا

قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إن أربعة مواطنين فرنسيين قتلوا، مضيفة أن 13 ما زالوا في عداد المفقودين ويرجح أن يكون بعضهم اختطف.

قتيلان أوكرانيان

قتلت امرأتان أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ سنوات حسب ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو الأحد.

قتيلان روسيان

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل روسيَين على الأقل. وسبق للسفارة أن أعلنت أن أربعة مواطنين في عداد المفقودين، لكنها لم تذكرهم في تحديث للحصيلة الثلاثاء.

قتيلان بريطانيان

قتل مواطنان بريطانيان حسب ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ (20 عاما)، يخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء إن "عددا كبيرا" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

كندا: قتيل وثلاثة مفقودين

قالت الحكومة الكندية الإثنين إن كنديا قتل وثلاثة آخرين فقدوا.

قتيل كمبودي

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديا قتل في هجوم حماس.

عدة رهائن ألمان

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن عددا من مزدوجي الجنسية اختطفوا. وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل" إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون. وأوضحت ريكاردا لوك للمجلة أن ابنتها كانت تحضر مهرجان الموسيقى.

خمسة مفقودين من الفلبين

قال سفير الفلبين لدى إسرائيل الثلاثاء إن خمسة مواطنين في عداد المفقودين، ومن المحتمل أن يكون أحدهم مختطفا.

ثلاثة مفقودين نمساويين

قالت وزارة الخارجية النمساوية الثلاثاء إن ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.

ثلاثة مفقودين برازيليين

قالت وزارة الخارجية البرازيلية الأحد إن ثلاثة برازيليين-إسرائيليين كانوا يحضرون المهرجان الموسيقي فقدوا.

مفقودان من تشيلي

أكدت وزارة الخارجية التشيلية الإثنين أن مواطنَين من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

مفقودان من إيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن إسرائيليَين-إيطاليَين مفقودان. وأضاف "لم يحدد مكانهما ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية".

مفقودان من باراغواي

قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان بدون تقديم تفاصيل إضافية.

مفقودان من البيرو

قالت وزارة الخارجية البيروفية إن مواطنَين مفقودان بدون تقديم تفاصيل.

مفقودان من سريلانكا

قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل الثلاثاء إن مواطنَين اثنين في عداد المفقودين.

مفقودان من تنزانيا

قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لوكالة الأنباء الفرنسية إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.

رهينتان من المكسيك

كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أخذا رهينتين، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

رهينتان من كولومبيا

قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس إن كولومبيَين كانا في مهرجان "سوبرنوفا" الموسيقي مفقودان.

وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.

مفقود من بنما

قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.

مفقود إيرلندي

أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.